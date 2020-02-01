Иглинский район, , 18:57 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) по Башкирии инициировал доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Иглинской центральной районной больнице. Об этом 1 февраля сообщается на сайте ведомства.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена видеозапись из Иглинской центральной районной больницы, где один из пациентов лежал на матрасе на полу, а другой пациент с ограниченными способностями передвигался по полу без инвалидной коляски», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов опросят пациентов больницы, руководителей и персонал медицинского учреждения, также будут изучены должностные инструкции и организационно-распорядительная документация.

По результатам проверки следователями СК России по Башкирии будет дана правовая оценка произошедшему в Иглинской центральной районной больнице.

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