Москва, 1 февраля 2020, 18:27 — REGNUM Эвакуация граждан России из Китая самолетами Воздушно-космических сил РФ начнется 3−4 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эвакуация российских граждан из Китая самолётами ВКС будет осуществляться 3−4 февраля», — сказал журналистам представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил самолетам Воздушно-космических сил России эвакуировать граждан РФ из Китайской Народной Республики из-за распространяющегося там коронавируса 2019-nCoV.
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