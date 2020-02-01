Москва, , 18:11 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию России было внесено упоминание о Боге. Об этом в своем Telegram-канале написал официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог, — цитирует Легойда патриарха Кирилла. — Если в гимне может быть «хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?»

Патриарх Кирилл напомнил, что вера в Бога формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую. Необходимо, чтобы она присутствовала в том числе и в Конституции РФ. Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом, добавил патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, одиннадцать лет назад в храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония интронизации патриарха Кирилла. Он был избран предстоятелем Русской православной церкви её Поместным собором, который состоялся впервые с 1990 года. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации.

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