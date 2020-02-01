Москва, , 18:13 — REGNUM Эвакуация граждан России, находящихся на территории Китая, будет осуществлена с помощью пяти специально оборудованных самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) страны. Об этом 1 февраля сообщили в Минобороны России.

«В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолётов ВКС России. На каждом самолёте будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии», — цитирует RT заявление ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что на каждом борту будут находится медицинские средства диагностики, препараты и средства индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил самолетам воздушно-космических сил России эвакуировать граждан РФ из Китайской Народной Республики из-за распространяющегося там коронавируса 2019-nCoV.

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