Тайбэй, , 17:57 — REGNUM Руководство выставки Taipei Game Show решило её перенести из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом 31 января оно сообщило на официальной странице мероприятия в Twitter

https://twitter.com/TaipeiGameShow/status/1223185135073234944

Геймеры ожидали, что на этой выставке будет представлена игра Elden Ring от компаний FromSoftware и Bandai Namco, над созданием которой работал автор «Игры престолов» Джордж Мартин.

«Учитывая, что массовые мероприятия, такие как Taipei Game Show, увеличивают вероятность заражения, оргкомитет решил избежать таких немыслимых рисков. Мы искренне просим участников выставки понять такое важное решение», — сообщили организаторы.

Они также написали, что выставка пройдёт летом 2020 года, не сообщив пока что никаких конкретных дат или сроков. Соответствующую информацию они планируют опубликовать «в ближайшие дни».

Напомним, Taipei Game Show 2020 должна была пройти с 6 февраля по 9 февраля 2020 года.

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