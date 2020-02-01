Токио, , 17:39 — REGNUM Разработчики игры Fast & Furious Crossroads опубликовали новые скриншоты. Изображения были выложены 1 февраля на портале AllGamesDelta.

https://twitter.com/AllGamesDelta_/status/1223409381783547904

Поклонникам франшизы «Форсаж» (Fast & Furious) были представлены четыре новых высококачественных скриншота с изображением автомобилей, которыми геймеры смогут управлять в игре. Ожидается, что она получит напряжённый геймплей, оригинальную сюжетную линию и кинематографический стиль.

Разработкой Fast & Furious Crossroads занимается студия Slightly Mad, являющаяся дочерней по отношению к компании Codemasters. Ранее она работала над играми серий Project CARS, Need for Speed и Test Drive.

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