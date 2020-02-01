Сингапур, , 17:05 — REGNUM В Сингапуре подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом, говорится в распространенном 1 февраля сообщении министерства здравоохранения республики.

Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом на сегодняшний день в Сингапуре достигло 18 человек, их состояние оценивается как средне стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса началась в Китае в самом конце 2019 года. На сегодняшний день власти КНР подтверждают 11 889 случаев заражения коронавирусом. Погибли 259 человек, 268 смогли излечиться. Диагноз 18 000 уточняется.

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