Тбилиси, , 16:36 — REGNUM Национальный центр по контролю заболеваний (NCDC) призывает население Грузии не поддаваться панике и не верить тем безответственным сообщениям, которые некоторые граждане распространяют в соцсетях в связи с коронавирусом. Соответствующее заявление 1 февраля было размещено на официальной странице NCDC в соцсети Facebook, а руководители центра сделали разъяснения в эфире грузинских телекомпаний.

«На этом этапе в Грузии ни одного случая коронавирусной инфекции не фиксируется, и мы просим население не поддаваться панике! Грузинское государство делает все для предотвращения занесения и распространения на территории страны нового коронавируса. Система здравоохранения находится в полной готовности и в случае возникновения заболевания может обеспечить неотложную медицинскую помощь в соответствии с международными стандартами», — говорится в заявлении.

Заявление аналогичного содержания сделал и руководитель центра Амиран Гамкрелидзе, который подчеркнул, что в Грузии имеется необходимая материально-техническая база, запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, чтобы справиться с возможной эпидемией.

В то же время, как выясняется, теста, с помощью которого можно лабораторно подтвердить или опровергнуть диагноз коронавируса, в исследовательских лабораториях Грузии нет, и здесь лишь могут определить, болеет ли тот или иной пациент циркулирующими в стране типами вируса гриппа. А для исследований на коронавирус анализы пациентов высылают за границу. У одного из обратившихся в клиники Грузии за последние дни граждан, который прибыл из Китая, лабораторно наличие распространенных в стране вирусов гриппа не подтвердилось, и его анализы были направлены на дальнейшее исследование в Германию. Такой ответ представителей центра, соответственно, и вызвал в народе кривотолки и панику.

Еще больше взволновались граждане Грузии, когда министр здравоохранения Эка Тикарадзе сообщила, что в случае необходимости Грузия будет готова принять и уложить у себя на лечение пациентов с коронавирусом из-за рубежа. Она заверила, что в Грузии для этого есть и достаточная инфраструктура, и боксированные отделения, и необходимое количество мест в этих отделениях, и лекарства и так далее. Выяснилось же, что такие боксированные отделения имеются лишь в 4 или 5 инфекционных клиниках по всей стране, а принять они смогут лишь 16 пациентов. Это в беседах с сотрудниками инфекционных клиник установили грузинские журналисты. Возможно, министр неправильно выразилась, но и ее слова стали основанием для паники среди населения: как же так, своих лечить не могут, лекарств не имеют, но должны принимать больных из других стран.

Лекарственных препаратов, которые лечили бы от коронавируса, пока еще не изобрели, поэтому в Грузии их ни в сети аптек, ни в резерве быть не может. Но в аптеках сегодня дефицитом стали даже элементарные маски, не те надежные и специальные, которые могут защитить от вдыхания зараженного воздуха, а обычные повязки, которые, как поясняют специалисты, играют чисто декоративную роль. Те же, кто успел купить такие повязки в первые дни после сообщений о вспышке коронавируса в Китае, выходят на улицу и сидят на рабочих местах исключительно «замаскированными».