Пекин, , 16:42 — REGNUM В Китае приостановили съемки кинофильмов и телесериалов, которые проходят на территории страны, в связи профилактическими мерами по предупреждению распространения нового типа пневмонии. Об этом 1 февраля сообщается в официальном заявлении комитета кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения КНР.

«В период борьбы с коронавирусом все компании и рабочие группы, занимающиеся съемкой кинолент и телесериалов, а также актеры в соответствии с распоряжением правительства должны временно прекратить работу», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что нарушение запрета на осуществление кинематографической деятельности повлечет за собой наказание в рамках законодательства страны. Также актерам предоставлено право отказаться от участия в съемочном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля во всех административных органах провинции Хубэй будет временно прекращена регистрация браков в провинции. Решение было принято в целях профилактики и контроля распространения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

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