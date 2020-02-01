Женева, Швейцария, , 16:41 — REGNUM Получение посылок и писем из Китая не представляет угрозы для людей в качестве распространителей нового типа коронавируса. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.

В социальной сети был задан вопрос специалистам ВОЗ, безопасно ли получать посылки и письма из Китая, где сейчас расположен очаг эпидемии коронавируса 2019nCoV.

В организации заверили, что люди, получающие письма и посылки из Китая, не подвергаются риску быть заражёнными коронавирусом, так как на поверхности таких объектов, как посылки и письма коронавирус долго не живёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании ВОЗ вспышки коронавируса 2019nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Кроме того, ВОЗ напомнила странам о юридическом требовании делиться имеющейся у них информацией о коронавирусе.

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