Москва, , 16:18 — REGNUM Российское посольство в Китае рекомендовали гражданам РФ не ездить в ближайшее время в КНР при отсутствии неотложных дел. Об этом 1 февраля сообщается на сайте посольства.

В посольстве напомнили, что с сегодняшнего дня регулярные авиаперевозки между двумя странами были временно приостановлены в связи со вспышкой в Китае коронавируса.

Исключение составили рейсы Москва — Пекин и обратно, а также Москва — Шанхай и обратно, Москва — Гуанчжоу и обратно, Москва — Гонконг и обратно

«В случае, если Вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем Вам не делать этого без крайней необходимости», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса началась в Китае в самом конце 2019 года. На сегодняшний день власти КНР подтверждают 11 889 случаев заражения коронавирусом. Погибли 259 человек, 268 смогли излечиться. Диагноз 18 000 уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин поручил самолетам воздушно-космических сил РФ эвакуировать российских граждан из Китайской Народной Республики из-за распространяющегося там коронавируса.

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