Сакраменто, США, , 16:04 — REGNUM Новый подход к размещению контента в социальной сети Facebook анонсировал глава одноимённой корпорации Марк Цукерберг. Заявление было сделано Цукербергом 1 февраля на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта.

По словам Цукерберга, новизна подхода заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных. Как выразился глава Facebook, новый подход, возможно, «разозлит многих людей». Далее Цукерберг отметил, что и старый подход раздражал многих пользователей, поэтому, по его мнению, пришло время попробовать что-то другое.

Глава корпорации пояснил, что социальная сеть будет продолжать удаление вредоносного контента, придерживаясь при этом своих принципов.

Стоит отметить, что компания Facebook неоднократно подвергалась жёсткой критике со стороны администрации США и Конгресса за недостаточность мер по предупреждению вмешательства других стран во внутреннюю политику США. В частности, неоднократно звучали требования предотвратить вмешательство в выборы президента США через соцсети и ужесточить правила пользования интернет-ресурсами.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уходе из социальной сети Facebook американского писателя Стивена Кинга. Кинг обвинил администрацию соцсети в постоянной лжи, политической рекламе и отсутствии защиты персональных данных пользователей.

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