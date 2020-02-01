Благовещенск, , 15:34 — REGNUM 165 человек вернулись в Россию, 90 человек уехали в Китай по временному коридору, организованному через закрытый пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ на российско-китайской границе в Амурской области. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

По оперативным данным, по организованному властями региона временному коридору в Россию смогли вернуться 165 человек. По просьбе правительства Китая, обратный переход был организован для 90 граждан КНР.

Все прибывшие из Китая граждане прошли двойной контроль через тепловизор, у них были взяты анализы на инфекционные заболевания. На данный момент среди прибывших лиц с инфекционными заболеваниями выявлено не было.

Следующий временный коридор в данном пункте пропуска будет работать 2 февраля с 14:00 (08:00 мск) до 16:30 (10:30 мск). В дальнейшем работа временных коридоров будет осуществляться по согласованию с контрольными службами РФ и с учётом обращений граждан РФ и Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для эвакуации граждан РФ из Китая президент РФ Владимир Путин приказал задействовать самолёты военно-космических сил России.