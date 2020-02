5 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Артём Дубровский, , 09:21 — REGNUM В прошедшие дни Warcraft III: Reforged не пинал только ленивый, и на то есть с десяток веских причин. Несоответствие ожиданиям, многочисленные технические проблемы, вырезанные сетевые функции и слабая озвучка — и всё это не от безымянной инди-студии, а от одного из титанов игровой индустрии с огромным опытом за плечами. Фанаты негодуют, а критики только сейчас подхватили волну общего недовольства. Так, на Metacritic, помимо оценки игроков (которая всё ещё составляет 0,6 балла из 10), появилась и оценка журналистов. Эксперты поставили новому-старому проекту Blizzard 63 балла из 100 — всё ещё невероятно низкий результат для ремейка одной из самых успешных игр в истории.

Претензии сообщества ясны и понятны: Blizzard повела себя недостойно для компании подобных масштабов и выдала, пожалуй, самый провальный с технической точки зрения релиз со времён Diablo III (и, возможно, WoW Classic). Но неужели за ворохом многочисленных проблем и загубленных ожиданий не отыщется хотя бы пара особенностей, за которые игру можно похвалить?

Рассматривать Reforged стоит в первую очередь с точки зрения графики, так как именно на неё разработчики и делали больший упор. Бесспорно, оригинальный Warcraft III выглядит хорошо и в 2020 году — в основном благодаря выбранному Blizzard «мультяшному» визуальному стилю, который не теряет своей актуальности. Тем не менее первый запуск Reforged (если игра вообще запустится и не вылетит на первой же миссии) создаёт ощущения, похожие на те, которые испытает близорукий человек, впервые надевая очки: всё вокруг становится сочным, ярким и очень детальным.

Особенно хочется отметить новые модели персонажей. Многие геймеры возмутились, узнав, что львиную долю графической части игры (в том числе модели, анимации и элементы интерфейса) разрабатывали не сами Blizzard, а малайзийская студия Lemon Sky — дескать, в этом и есть корень всех проблем Reforged. На самом желе деле малайзийцев хочется лишь похвалить за проделанную работу. Новые герои, юниты и здания выглядят так хорошо, что первые 20−30 минут от прохождения я просто приближал камеру на максимально возможное значение и разглядывал все детали.

Изменилось действительно многое. В оригинальном Warcraft III элементы одежды и брони некоторых персонажей лишь едва угадывались — полный образ создавало воображение игрока. Сейчас же ничего додумывать не нужно. Даже повелителей ужаса (которые в классической версии игры были просто одинаковыми персонажами с разной расцветкой) сделали уникальными, создав каждому запоминающиеся индивидуальные черты. Так, лицо Мал’Ганиса испещрено десятком морщин (как говорят сами разработчики: «По одной морщине за каждое его злодеяние»), а у Тихондрия появилась густая борода. Вроде бы и мелочь, но помогает сильнее проникнуться каждым героем.

Особенно радует, что художники Blizzard и Lemon Sky не бездумно скопировали модели героев из уже существующих игр (вроде Heroes of the Storm и World of Warcraft), а создали новые их версии, лишь частично основываясь на готовом материале. Отдельного внимания заслуживает и теоретическое обоснование нововведений. Так, по словам разработчиков, новые доспехи Артаса (в облике рыцаря смерти) показывают игрокам все сражения, через которые прошёл падший принц, и всех невинных, которых он жестоко казнил — отсюда многочисленные вмятины, борозды и пятна запёкшейся крови.

Конечно, не весь креатив художников пришёлся игрокам по вкусу. Ещё до релиза стало известно, что в игре появятся альтернативные модели рыцарей смерти и охотников на демонов — женского пола. И пускай такие новшества не всегда каноничны, но хуже от них точно не стало. Новые героини выглядят более чем достойно, а любительницам стратегий в реальном времени будет интереснее соотносить себя с ними.

Тем не менее обновлённая графика является одновременно и положительной, и отрицательной стороной проекта. Да, новые модели сделаны на высочайшем уровне и радуют глаз, но в первые часы игры от них становится «как-то неловко». В целом Reforged оставляет ощущение, похожее на просмотр очередного перезапуска фильмов про Человека-паука. Вроде бы и историю ты знаешь, и герой тебе давно нравится — но выглядят и ощущаются они всё равно по-другому. По крайней мере, именно так первые часы кампании Альянса я смотрел на нового Артаса. Персонаж, его мотивация и даже все сказанные им фразы не изменились, но при этом появилось чувство «подмены актёра». Возможно, сказываются сотни часов, проведённых за оригинальным Warcraft III, и новые игроки не заметят «подвоха».

Зато в игре появился почти полный «липсинк» — раньше герои просто хаотично открывали рот, теперь же они делают это в такт озвучке. Да, ощущение кинематографичности от просмотра катсцен (как того обещали на Blizzcon 2018) не появилось, но так Warcraft стал выглядеть действительно современно.

В остальном же Reforged — это всё тот же самый Warcraft III. Просто с новой графикой и целой тележкой проблем различного сорта. Благо, геймплей оригинальной игры невозможно испортить, и даже сейчас, в 2020 году, проводить в ней десятки часов (именно столько займёт полное прохождение всех сюжетных кампаний) всё так же интересно и увлекательно.

Да, релиз Reforged провалился, но это определённо не плохая игра. Сырая и недоработанная — да. Но никак не плохая. Blizzard заслужили весь тот негатив, что вылился на компанию в последние дни, однако не стоит хоронить их последнее детище раньше времени. Будущие патчи исправят большинство багов и сетевых неполадок, и тогда Reforged откроется игрокам заново: всё ещё гениальный Warcraft III, но в новой красивой обёртке.

Тем более, Blizzard не стала воспринимать критику в штыки, а открыто признала свой промах. Теперь разработчики работают над первым крупным патчем, который должен исправить неточности в отображении визуальных эффектов, портретных анимаций и частично озвучки. А все геймеры, неготовые ждать новых правок, могут потребовать возврата средств — по словам других игроков, он происходит практически моментально.

