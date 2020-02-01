Хвачхон, Южная Корея, , 15:23 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, две туши кабанов были обнаружены в окрестностях города Пхаджу провинции Кёнгидо и уезда Ёнчхон провинции, еще шесть тушь — в окрестностях уезда Хвачхон провинции Канвондо.

Специалисты отмечают, что это тридцать четвертый случай обнаружения трупов животных в уезде Хвачхон, тридцать девятый — в уезде Ёнчхон и сорок шестой — в городе Пхаджу. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до ста тридцати восьми.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.