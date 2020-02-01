Владивосток, , 15:23 — REGNUM Более 50 граждан России было вывезено из Китая через пункты пропуска на государственной границе в Приморье. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

За день 1 февраля из Китая через пункты пропуска Краскино, Полтавка и Пограничный было вывезено 58 жителей России. Следующие автобусы будут отправлены от пунктов пропуска Полтавка и Пограничный в 10.00 по китайскому времени (02:00 мск) 2 февраля. Все граждане России будут вывезены из Китая в ближайшие дни.

Отмечается, что за два дня на телефоны горячей линии поступило около 1000 обращений от граждан РФ, находящихся в Китае. Более 100 человек выразили желание вернуться в Россию.

В операции по вывозу граждан России из Китая задействованы Пограничная служба ФСБ России, Федеральная таможенная служба, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, транспортные компании и муниципалитеты, на территории которых находятся пункты пропуска. Все граждане РФ, возвратившиеся из Китая, пройдут медосмотр, у них будут взяты анализы для лабораторных исследований. Транспорт, на котором граждане возвращаются в Россию, проходит дезинфекцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии в Приморье трёх пунктов пропуска для граждан РФ, возвращающихся из Китая.

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