Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Команда разработчиков W3EE выпустила новую версию мода (модификаций видеоигры) «Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition. Об этом 1 февраля сообщил портал DSOGaming.

В версии 4.77 были исправлены несколько ошибок, связанных с алхимией, работой бонусов оружия и брони, а также расчётом урона. Также в нём реализована новая «нормальная» блокировка ингридиентов без вторичных добавок.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition представляет собой грубокую переработку игры, этот мод рекомендуется устанавливать в том случае, если геймер уже прошёл оригинальную игру. Первую версию независимая студия W3EE выпустила в февраля 2019 года.

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