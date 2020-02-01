Киев, , 14:04 — REGNUM Число отказов во въезде в Польшу гражданам Украины увеличилось в 2019 году на 25% по сравнению с 2018 годом. Об этом 31 января сообщает общественная организация «Европа без барьеров».

Всего за 2019 год 58,5 тысяч граждан Украины получили отказ во въезде в Польшу. Для сравнения, в 2018 году эта цифра составила 46,7 тысяч. Отмечается, что абсолютное большинство отказов было получено на наземной границе. Путешествуя в самолете, шансов получить отказ во въезде в Польшу значительно меньше. В большинстве случаев (34,9 тысяч) причиной отказа во въезде в Республику Польша стала неподтвержденная цель поездки, в 12,8 тысяч случаях — недостаточность средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинского журналиста задержали на польской таможне, так как в его багаже оказались книги об ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Журналиста с Украины задержали на польской таможне из-за книг об ОУН-УПА*