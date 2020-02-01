Калуга, , 13:05 — REGNUM В Калуге с 1 февраля 2020 года родителям придётся платить больше за пребывание ребёнка в детсаду, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации городской управы.

В детском саду Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, максимальный размер платы за пребывание в ребёнка в группе полного дня, составит 64,29 рубля. По сравнению с 2019 годом тариф вырос на 2,82%. За посещение группы продленного дня придётся платить 65,5 рубля, что на 2,98% больше, чем в 2019 году. Только один день нахождения ребёнка в группе с круглосуточным пребыванием родителям обойдется в 68,34 рубля. Рост составил 3,01%. Одновременно на 3,03% подорожают и услуги групп кратковременного пребывания детей в дошкольных учреждениях образования городап.

Парадоксально, но по сравнению с другими муниципалитетами региона, где с февраля 2020 года также стали дороже услуги детских садов, в Обнинске плата за пребывание детей в дошкольном учреждении снизилась. Если в 2019 году родители платили за содержание ребенка в группе полного дня 123,93 рубля, то с 1 февраля 2020 года плата составит 106,88 рубля или на 13,75% меньше.

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