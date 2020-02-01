Лос-Анджелес, США, , 12:53 — REGNUM Исполнительный продюсер Джефф Джу из студии Riot Games рассказал, что компания сейчас работает над созданием дорожной карты разработки Legends of Runeterra до 2022 года. Об этом 1 февраля сообщил журнал PC Gamer.

Представитель Riot Games сообщил, что компания имеет множество планов и сейчас разработчики создают несколько игровых наборов карт. Он дал понять, что не может сообщиить о том, что это будут за наборы, однако отметил: работа над ними почти закончена.

«Мы их всё ещё балансируем, у нас не так много артов (изображений для карт — иар), но это уже настоящие сеты. Мы занимаемся игровым тестированием», — сказал Джу.

Авторы игры сейчас также создают прототипы некоторых игровых режимов, отличных от тех, что доступны игрокам сегодня. Кроме того, Джефф Джу сказал, что геймеры, которые захотят играть в Legends of Runeterra без затрат денежных средств, смогут получить «от 60 до 70%» первоначального набора карт по окончании месяца регулярной игры.

Legends of Runeterra — это предстоящая бесплатная коллекционная карточная видеоигра, релиз которой должен состояться в 2020 году. 23 января 2019 года разработчики сообщили, что геймеры, участвовавшии в закрытом бета-тестировании, не потеряют игровой прогресс.

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