Канберра, , 13:29 — REGNUM Ещё два случая заражения новым типом коронавируса диагностированы в Австралии. Об этом 1 февраля сообщает телеканал 7News, по которому шла трансляция пресс-конференции местных властей.

Медики из Южной Австралии сообщили, что заболевшие являются супружеской парой, которая прибыла из китайского города Ухань, где находится очаг заражения. Мужчина и женщина возрастом 60 лет прибыли в гости к своему родственнику, проживающему в Южной Австралии.

Как пояснила представитель минздрава штата в ходе пресс-конференции, больные сами изолировали себя дома, ожидая результатов анализа. Сейчас их разместят в одной из больниц. Были предприняты все необходимые меры, беспокоиться по поводу распространения вируса нет причин.

Под наблюдением медиков находится также и родственник заболевших, к которому они приехали в гости.

Общее число заболевших в Австралии составило 12 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о плане по эвакуации из Китая граждан Австралии, который начало осуществлять правительство страны. По последним данным, в Китае находится около 600 граждан Австралии.

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