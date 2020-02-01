Ухань, Китай, , 13:16 — REGNUM Регистрация браков будет временно прекращена из-за вспышки коронавируса по решению властей в китайской провинции Хубэй. Об этом 1 февраля сообщает пресс-центр правительства провинции.

Регистрация браков в провинции будет прекращена с 3 февраля во всех административных органах провинции. Решение было принято в целях профилактики и контроля распространения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Точное время возобновления работы органов по регистрации браков будет зависеть от обстоятельств борьбы с коронавирусом, о нём будет сообщено дополнительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число заболевших коронавирусом в Пекине за сутки возросло на 17 человек и в настоящее время составляет 156 человек. Всего в Китае подтверждено 11 844 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 259 человек.

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