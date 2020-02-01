Роквилл, США, , 12:10 — REGNUM Bethesda сообщила новую информацию о системе репутации, которая появится в обновлении Wastelanders для Fallout 76. Об этом 1 февраля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1223385481146138624

Издание отмечает, что новая система в целом не выглядит новаторской, однако на фоне того, что в Fallout 76 появляются фракции NPC она кажется довольно интересной.

Изначально геймеры будут иметь нулевую репутацию, т. е. группировки вообще не будут им доверять, поскольку не будут их знать. Игроки смогут её повысить, помогая фракциям. Всего будет существовать семь уровней доверия.

«В конце концов вы пройдете через семь различных репутационных «рангов», от «Враждебного» или «Осторожного» до «Нейтрального, «Дружелюбного и «Союзнического», среди прочих», — написала Bethesda.

Стоит отметить: разработчики до сих пор не назвали точную дату релиза обновления Wastelanders для Fallout 76. Ожидается, что оно выйдет в первом квартале 2020 года.

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