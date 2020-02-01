Орел, , 11:40 — REGNUM Роструд проведёт собственное расследование причин взрыва на предприятии в Мценске Орловской области 31 января. Об этом начальник управления государственного надзора в сфере труда Егор Иванов, прибывший в регион, сообщил на встрече с губернатором Андреем Клычковым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«В ближайшее время мы проведём собственное расследование. После с фондом Социального страхования будем решать вопрос по выплатам родственникам погибших», — сообщил Иванов.

Клычков сообщил представителю ведомства о проведённых спасательных мероприятиях. Сообщил также, что сейчас в регионе определяются с мерами поддержки родных погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 января в Мценске Орловской области в цехе местного предприятия при проведении пусконаладочных работ произошёл взрыв. Погибли пять человек, ещё трое ранены — среди погибших и пострадавших граждане России и Турции. СКР возбудил уголовное дело.