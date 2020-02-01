Анкара, , 12:04 — REGNUM Турецкий военно-транспортный самолёт с гражданами Турции и нескольких дружественных ей стран вылетел из китайского города Ухань. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба минобороны Турции.

По данным ведомства, граждане Турции и ряда других дружественных стран были доставлены на борт самолёта в сопровождении медиков. Авиаборт уже вылетел из китайского города Ухань в Турцию.

Как ранее пояснил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, по прилёту в Турцию все пассажиры будут помещены в карантин. По данным МИД, из Уханя предполагалось вевезти самолётом 49 человек, в том числе граждан Турции, Азербайджана, Грузии и Албании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке Турцией воздушного сообщения с Китаем. На настоящий момент в Турции с подозрением на заболевание коронавирусом госпитализировано 12 человек.

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