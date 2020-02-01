Бангкок, , 10:59 — REGNUM Первым человеком, заразившимся на территории Таиланда, стал таксист, который вёз заболевшего туриста из Китая. Об этом 1 февраля заявил журналистам заместитель генерального директора департамента эпидемиологического контроля минздрава Таиланда доктор Тханарак Пхипхат.

Пхипхат подтвердил, что заболевание коронавирусом диагностировано у гражданина Таиланда, который стал первым заразившимся на территории страны.

Удалось установить, что заболевший гражданин Таиланда заразился коронавирусом от туриста из Китая, приехавшего в Бангкок уже заражённым. Почувствовав себя плохо, китаец вызвал такси, чтобы поехать в больницу. Коронавирус был позднее выявлен у водителя такси, когда он через несколько дней обратился к врачу с признаками заболевания.

Гражданин КНР находился на лечении в инфекционной больнице, в настоящее время он уже выздоровел и вернулся на родину. Отмечается, что у родственников и коллег водителя такси вирус обнаружен не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всех туристов из Китая проверяют на коронавирус в гостиницах Пхукета в Таиланде. В стране на данный момент зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Двое из них уже излечились.

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