Москва, , 10:06 — REGNUM В Центральной России в середине следующей недели (3−9 февраля) ожидается похолодание. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам Паршиной начало будущей недели будет по-весеннему теплым, что нехарактерно для начала февраля. Однако к середине недели на севере Центрального округа ночью похолодает до минус пяти градусов. Днем температура повысится до плюс одного градуса, а также пройдет небольшой снег.

Затем на всей территории Центральной России ожидается похолодание до минус шести-одиннадцати градусов.

Однако уже к концу недели вновь потеплеет до плюс одного градуса.

Такие колебания температуры зимой 2019/2020 года на Европейской части России связаны со смещением линии прохождения атлантических циклонов на север — в район Кольского полуострова. Таким образом, Центральные районы оказываются в тыловой части циклона, в которой идет засасывание теплого воздуха с юга.