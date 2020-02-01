Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Все свои магазины закрывает компания Apple на материковой части Китая из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба компании.

На официальном сайте Apple в Китае при попытке найти ближайший магазин на экран выводится сообщение о закрытии всех магазинов компании в Китае до 9 февраля.

Поясняется, что данная мера была предпринята в связи с ситуацией, возникшей в области здравоохранения, в профилактических целях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мерах, предпринятых компанией Facebook против распространения дезинформации об эпидемии китайского коронавируса нового типа.

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