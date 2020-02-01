Сеул, , 09:50 — REGNUM Второй авиарейс, направленный в китайский Ухань накануне, вернул на родину более 300 граждан Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, самолёт компании Korean Air, на борту которого находилось 330 человек, покинул Международный аэропорт Уханя (Тяньхэ) в 6:18 по местному времени и приземлился в Международном аэропорту Кимпхо в 8:13 по местному времени.

Отмечается, что перед входом и выходом из самолёта пассажиры прошли строгий медицинский осмотр. Пока о выявленных случаях заражения коронавируса среди пассажиров самолёта не сообщалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января первый авиарейс доставил из Уханя, где находился очаг эпидемии коронавируса нового типа, 367 из 720 южнокорейских граждан, запросивших Сеул об эвакуации.

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