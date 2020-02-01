Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Американский писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за постоянной лжи администрации этой соцсети, а также политической рекламы и отсутствия защиты персональных данных. Об этом Кинг написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», — написал Кинг.

Напомним, что к Facebook уже давно есть много претензий. Компания использует персональные данные пользователей в рекламных целях, а также продает эти данные другим компаниям.