Сеул, , 08:41 — REGNUM В 2019 году в Южную Корею из КНДР бежали 1047 человек, что является самым низким показателем за последние восемнадцать лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

Согласно публикованным данным, в прошлом году Северную Корею покинули 202 мужчины и 845 женщин.

В первом квартале года в Южную Корею перебрались 229 северян, во втором квартале — 320 северян, в третьем квартале — 226 северян, в четвертом — 272 северянина.

Известно, что пик беженцев из КНДР пришелся на 2009 год в 2 914 человек, однако после показатель начал снижаться. С приходом к власти Ким Чен Ына число северокорейцев, бежавших на Юг ежегодно варьируется от 1100 до 1500 человек.

В министерстве отмечают, что основными причинами спада потока беженцев являются усиление контроля межкорейской границы со стороны КНДР, а также повышение расходов на бегство.