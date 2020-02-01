Владивосток, , 09:14 — REGNUM Три пункта пропуска были открыты для граждан России, возращающихся из Китая, в Приморском крае. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 12:00 по местному времени (05:00 мск) заработали пункты пропуска Полтавка, Краскино и Пограничный. За сегодняшний день запланировано переправить в Россию около 100 человек.

Поясняется, что граждане России заранее узнавали, когда будет осуществляться пропуск, и подъезжали к границе, затем они будут переправлены в Россию на автобусах.

Все пересекающие границу туристы будут проходить медицинский осмотр, у них будут взяты мазки на анализ. По приезду домой они некоторое время будут находиться под наблюдением врачей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 февраля российские авиакомпании будут осуществлять перелёты в Китай только в чартерном режиме.

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