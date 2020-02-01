Южно-Сахалинск, , 08:39 — REGNUM В Южно-Сахалинске граждане собрались на массовое мероприятие, которое назвали «Круглым столом». Но это, по сути, акция протеста. Граждане требуют не допустить строительства элитного коттеджного поселка в рамках ТОР «Горный воздух». Власти Сахалина, Минвостокразвития намерены вырубить весь лес в восточной — горной и рекреационной — части Южно-Сахалинска. Экологи уже назвали затею «безумием», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поселок «Горная Ривьера» планируется построить в рамках ТОР «Горный воздух» на склонах сопок, прилегающих к Южно-Сахалинску. Горожане, экологи утверждают, что это превратит Южно-Сахалинск, расположенный в низине и постоянно задыхающийся от смога, в настоящую газовую камеру.

В обращении, которое сегодня распространяется в социальных сетях, говорится:

«Наш город лежит в долине, восточной частью прилегая к склонам Сусунайского хребта, поросшего густым, красивым лесом. Почти весь лес на склонах этих сопок пойдет под топор. Строительство там всегда было табу. С сахалинским климатом вырубать леса в таком месте — безумие. Но нынешним нашим властям здравый смысл не указ».

В обращении, которое сегодня в социальных сетях подписали уже десятки тысяч человек, говорится о том, что Южно-Сахалинск задыхается от смога, а онкологические заболевания занимают лидирующие позиции в числе причин смертности трудоспособного населения на островах.

На «Круглый стол» сегодня в Южно-Сахалинске собрались более 350 человек. Люди подписывали петицию, адресованную полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу и губернатору региона Валерию Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина протестуют против непомерного разрастания горнолыжного курорта «Горный воздух» с 2017 года. Тогда экологи выявили уничтожение строителями краснокнижных растений, многие из которых произрастали только на Сахалине. Однако строительство остановлено не было. При этом жители островного региона утверждают, что увеличивать количество сооружений на горнолыжном курорте бессмысленно — вполне хватает и тех, что есть, многое новые сооружения простаивают без дела. Но гигантская стройка продолжается.