Москва, , 07:59 — REGNUM Космонавты Алексей Овчинин и Олег Артемьев удостоены государственных орденов в соответствии с указом президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Алексей Овчинин был удостоен ордена Мужества за проявление высокого профессионализма в условиях нештатной ситуации на космодроме Байконур. Напомним, Овчинин входил в состав экипажа корабля «Союз МС-10», стартовавшего с Байконура в октябре 2018 года. Из-за возникновения аварийной ситуации пилотируемая капсула была экстренно отделена от ракеты-носителя «Союз-ФГ». Корабль «Союз МС-10» совершил мягкую посадку, экипаж не пострадал.

Также государственной награды был удостоен космонавт Олег Артемьев. Этим же указом он был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за мужество и профессионализм при работе в составе экипажа Международной космической станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года орденом Мужества Российской Федерации был награждён астронавт Ник Хейг, который входил в состав экипажа корабля «Союз МС-10» вместе с Алексеем Овчиныным.