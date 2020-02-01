Канск, Красноярский край, , 07:19 — REGNUM Автоматизированный пост наблюдения (АПН) за качеством атмосферного воздуха начал работать в городе Канске Красноярского края. Об этом 31 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Стационарный пост, который был установлен в микрорайоне Северный и в настоящее время работает в тестовом режиме, способен определять девять загрязняющих веществ — бензол, толуол, хлорбензол, о-ксилол, суммы м, п-ксилолов, этилбензол, стирол, фенол. Приборы, установленные на АПН, также могут измерять концентрацию мелкодисперсной пыли (2,5 pm).

Через некоторое время на АПН будет установлено оборудование для замера концентрации оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, аммиака и сероводорода.

Результаты замеров доступны через мобильное приложение Krasecology и сайт регионального центра мониторинга.

В настоящее время государственная сеть мониторинга качества воздуха в Красноярском крае состоит из трёх мобильных эколаборатории и 12 стационарных постов. В Красноярске и его окрестностях размещено девять АПН. По одному посту работают в Ачинске, Зеленогорске и Канске.

В 2020 году планируется установить АПН в Сосновоборске, а в 2021 году — в самом южном городе края Минусинске.