Лхаса, Китай, , 07:12 — REGNUM Эксперты призывают отказаться от поездок в Тибетский автономный район Китая из-за первого подтвержденного случая заболевания новым коронавирусом, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что в настоящее время в Тибете происходит смена времени года с зимы на весну, в результате чего воздух мало насыщен кислородом. Из-за этого зараженные коронавирусом могут страдать от дополнительных симптомов, считают эксперты.

«Даже обычные случаи заражения гриппом требуют больше времени на лечение из-за большой высоты, холода и разреженного воздуха… Я рекомендую людям оставаться дома и посетить Тибет уже после того, когда эпидемия будет полностью под контролем», — заявил врач из тибетской больницы Ши Ли.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Тибете подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа. Пациент по имени Чжан в настоящее время лечится в специальном госпитале. Его состояние оценивается как стабильное.

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