Москва, , 06:38 — REGNUM Около 1300 устаревших правительственных актов РСФСР прекращают действовать 1 февраля 2020 года с вступлением в силу соответствующего постановления правительства России.

Указанные документы принимались в период с 1917 года по 2002 год РСФСР и РФ. Полный перечень содержит наименования 1259 актов и их отдельных положений, которые до сих пор считались действующими, но не применялись на практике.

Два акта в перечне датированы 1917 годом. К ним относятся декрет Совнаркома РСФСР от 24 ноября 1917 года «О взиманiи прямыхъ налоговъ» и инструкция Совнаркома РСФСР от 24 декабря 1917 года «О правахъ и обязанностяхъ Советовъ».

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое предусматривает признание утратившими силу или недействующими на территории России целого ряда правовых актов СССР и РСФСР.