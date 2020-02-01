Москва, 1 февраля 2020, 05:57 — REGNUM В субботу, 1 февраля, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха −1… +1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 2 февраля в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица, −2… −0 °С.
Скорость южного, юго-западного ветра составит 5−10 м/с. В столице в связи с гололедицей сохраняется жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −3… +2 °С днём и −4… +1 °С ночью.
В воскресенье, 2 февраля, днём в столице ожидается 0… +2 °С. По области −2… +3 °С. Ночью в регионе −2… +3 °С.