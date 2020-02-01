Красноярск, , 05:49 — REGNUM Красноярский полк ДПС ГИБДД на выходных проведёт рейд «Нетрезвый водитель» с тотальной проверкой всего проезжающего автотранспорта. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Особое внимание будет уделено ночному времени и местам расположения увеселительных заведений.

Экипажи ДПС будут дежурить на улицах Красноярска и выездах из города. В ночное время инспекторы будут останавливать весь транспорт. При обоснованных сомнениях в трезвости водителя, ему будет предложено пройти освидетельствование.