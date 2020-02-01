Пекин, , 05:44 — REGNUM В общей сложности 243 пациента китайских медучреждений были выписаны после того, как вылечились от коронавируса нового типа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление минздрава КНР.

Сообщается, что за последние сутки из больниц Китая выписались 72 человека, перенесшие коронавирус нового типа. Отмечается, что пациентов могут выписать из больницы при условии, что симптомы заболевания уже купированы, температура тела остается нормальной в течении трех дней, а тесты дважды показывают негативный результат на предмет наличия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец дня 31 января, количество погибших от пневмонии нового типа в Китае погибли 258 человек. Число зараженных коронавирусом по всей Поднебесной превысило 11,1 тысячу человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия приостановила авиасообщение с Китаем