Сеул, , 05:36 — REGNUM Врачи Южной Кореи зафиксировали 12-й случай заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-центр минздрава Республики Корея.

Сообщается, что 12-м заболевшим стал 49-летний гражданин Китая, который ранее работал туристическим гидом в Японии. На территорию Южной Кореи он прибыл с японской территории 19 января. Японские власти призвали его пройти проверку, так как он ранее находился в близком контакте с зараженным коронавирусом человеком в Японии. Результаты анализов показали, что мужчина инфицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южная Корея вывезла более половины своих граждан из китайского Уханя, где находится очаг эпидемии коронавируса нового типа. По состоянию на 31 января в Республике Корея было зафиксировано 11 случаев заболевания.

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