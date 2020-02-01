Чита, , 05:21 — REGNUM Гражданин Китая, у которого в Забайкалье диагностировали заражение коронавирусом нового типа, пошёл на поправку, сообщила 1 февраля журналистам руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

«У данного гражданина отмечается легкое течение заболевания. Его состояние удовлетворительное. Он выздоравливает», — сказала она.

Напомним, подозрение на заболевание у жителя Китая было подтверждено в первый же день, сразу после пересечения российской границы в Забайкальском крае. Сейчас пациент находится в специальной боксированной палате.

Читайте также: В России зарегистрировали два случая заражения коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: Обнародованы подробности выявления коронавируса в Забайкалье