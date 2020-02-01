Красноярск, , 05:26 — REGNUM Правительством Красноярского края утверждён список из 108 малочисленных и труднодоступных посёлков, в которых в 2020 году проведут сотовую связь и подключат интернет. Об этом 31 января сообщает пресс-служба правительства.

Всего на эти цели выделяется субсидия в 118 млн рублей, которая будет распределена на 30 районов края.

Главные критерии для получения помощи краевого бюджета — подтверждённое отсутствие или плохое качество связи и численность жителей менее 1000 человек. Уточняется, что в 88 населённых пунктов интернет будет организован по спутниковой связи.