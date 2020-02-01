Москва, , 05:02 — REGNUM Справка о трудовой деятельности по форме СТД-Р должна выдаваться работодателем при увольнении сотрудника в случае отсутствия бумажной версии трудовой книжки. Такие изменения в трудовое законодательство вступили в силу с 1 февраля 2020 года.

Форма СТД-Р, по аналогии с трудовой книжкой, выдается работнику в последний рабочий день. В ней содержатся сведения о должности сотрудника и длительности стажа у работодателя.

Данное нововведение связано с переходом России на электронные трудовые книжки, которые разрешено заводить с 1 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

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