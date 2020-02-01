Гонконг, Китай, , 04:59 — REGNUM Число заражённых коронавирусом в китайском Гонконге достигло 13 человек. Об этом 1 февраля сообщают органы здравоохранения Гонконга.

Очередным заразившимся оказался 39-летнем житель, совершивший 21 января железнодорожную поездку в город Ухань, после чего побывавший в провинции Хунань, в городе Чанша.

Его состояние оценивается как стабильное. Родственники заболевшего были также помещены в карантинный центр под наблюдение врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Гонконге были подтверждены 12 случаев заражения коронавирусом нового типа. А всего результатов анализов ожидают 138 жителей, изолированных с подозрительными симптомами.

По данным на утро 1 февраля, количество заболевших в КНР пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек.

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