Москва, , 04:32 — REGNUM Российские водители такси и автобусов будут платить увеличенные вдвое штрафы за ряд распространенных нарушений правил дорожного движения (ПДД) в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Законопроект подготовлен Минтрансом РФ и опубликован 31 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нём говорится, в частности, что управление неисправным автомобилем может грозить нарушителю 1000 рублями штрафа (для других автомобилистов — 500 руб.), проезд на красный сигнал светофора — 2000 рублями (для остальных — 1000 руб.). Иные нарушения также будут наказываться увеличенными штрафами.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Минюст России опубликовал проект нового КОаП. В кодекс, в частности, предложено внести изменения, которые существенно ужесточат наказание за систематические нарушения ПДД для всех категорий водителей.

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