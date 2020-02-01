Москва, , 04:06 — REGNUM Российские и китайские авиакомпании перестанут выполнять рейсы в Китай и обратно в связи с эпидемией коронавируса, заявила 31 января журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Авиасообщение приостановлено с 1 февраля.

«Закрываем все, кроме «Аэрофлота», который будет летать регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Еще четыре китайские компании будут продолжать летать на регулярной основе в Москву», — объяснила Голикова.

Она добавила, что самолёты будут прилетать в терминал F Шереметьево, там российские службы ведут совместную работу, которая позволит предотвратить перенос вируса в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек.

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