Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Седьмой случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в американском штате Калифорния, передает телеканал ABC со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактики заболеваний.

Отмечается, что зараженный мужчина ранее посещал китайский Ухань, где находится очаг эпидемии коронавируса. После возвращения он почти не контактировал с другими людьми. Пока американские врачи не стали помещать его в изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США были выявлены шесть случаев заболевания новой пневмонией. Из них два случая были зафиксированы в Калифорнии, два в Иллинойсе, один — в Аризоне и один в штате Вашингтон.

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