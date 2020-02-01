Мадрид, , 01:49 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV официально подтвержден в Испании, сообщает пресс-служба испанского минздрава.

Сообщается, что пациент с пневмонией был обнаружен на острове Гомера на Канарских островах. Отмечается, что пятеро человек с Канарских островов были доставлены в больницу с подозрением на заражение коронавирусом. При этом двое из них вступали в контакт с уже зараженным человеком в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии чиcло случаев заражения 2019-nCoV выросло до восьми человек 31 января. Отмечалось, что все заболевшие имели отношение к баварской компании Webasto.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло восьми