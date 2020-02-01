Тайбэй, , 01:20 — REGNUM Десятый случай заражения коронавирусом нового типа официально подтвердили власти Тайваня, сообщает агентство «Синьхуа».

Десятым заболевшим оказался супруг женщины, уже зараженной коронавирусом. Он вернулся с китайского Уханя 12 января. Вначале врачи считали, что у него грипп, однако позднее был выявлен коронавирус нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 января число погибших в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 213. Число заразившихся инфекцией превысило 10 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: S7 Airlines чартерами вернёт граждан России и Китая домой